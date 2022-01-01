Κατάλογος Εταιρειών
Apollo Global Management
Apollo Global Management Μισθοί

Ο μισθός της Apollo Global Management κυμαίνεται από $19,409 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $417,900 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apollo Global Management. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $208K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $178K
Πωλήσεις
Median $200K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $106K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$30.4K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$34.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$131K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$19.4K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$32.8K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$186K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$82.4K
Διευθυντής Προϊόντος
$38.9K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$299K
Στελέχωση Προσωπικού
$68.4K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$180K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$418K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$255K
Τεχνικός Συγγραφέας
$26.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Apollo Global Management είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $417,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apollo Global Management είναι $118,670.

