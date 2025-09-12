Κατάλογος Εταιρειών
Apollo 247 Μισθοί

Ο μισθός της Apollo 247 κυμαίνεται από $3,440 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $49,670 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apollo 247. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $34.8K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $38.9K
Μάρκετινγκ
$17.1K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$3.4K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$49.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Apollo 247 είναι Διευθυντής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $49,670. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apollo 247 είναι $34,823.

