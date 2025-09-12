Apollo 247 Μισθοί

Ο μισθός της Apollo 247 κυμαίνεται από $3,440 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $49,670 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apollo 247 . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025