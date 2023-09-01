Apna Μισθοί

Ο μισθός της Apna κυμαίνεται από $3,449 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $113,184 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apna . Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025