Apna
Apna Μισθοί

Ο μισθός της Apna κυμαίνεται από $3,449 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $113,184 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Apna. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $48.2K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $48.6K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$9.9K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$3.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$113K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$16.5K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$20.3K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Apna είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $113,184. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apna είναι $29,993.

