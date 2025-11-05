Κατάλογος Εταιρειών
Apex Fintech Solutions Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Dallas Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Dallas Area στην Apex Fintech Solutions ανέρχεται σε $143K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Apex Fintech Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
Σύνολο ανά έτος
$143K
Επίπεδο
Senior Software Engineer
Βάση
$130K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$13K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $217,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Apex Fintech Solutions για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Dallas Area είναι $135,000.

