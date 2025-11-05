Κατάλογος Εταιρειών
Aon
  • Madrid Metropolitan Area

Aon Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Madrid Metropolitan Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Madrid Metropolitan Area στην Aon ανέρχεται σε €60.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aon. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Aon
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Σύνολο ανά έτος
€60.6K
Επίπεδο
Senior
Βάση
€60.6K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Aon?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Aon in Madrid Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €90,247. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aon για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Madrid Metropolitan Area είναι €49,647.

