Aon
  • Μισθοί
  • Αναλογιστής

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλογιστής

  • Canada

Aon Αναλογιστής Μισθοί στη Canada

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλογιστής in Canada στην Aon ανέρχεται σε CA$63.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Aon. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$63.5K
Επίπεδο
Analyst 1
Βάση
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$3K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Aon?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλογιστής στην Aon in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$76,260. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aon για τον ρόλο Αναλογιστής in Canada είναι CA$60,737.

Άλλοι Πόροι