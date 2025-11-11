Η αποζημίωση Μηχανικός Backend Λογισμικού in Greater Melbourne Area στην ANZ κυμαίνεται από A$109K ανά year για Junior Software Engineer έως A$189K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Melbourne Area ανέρχεται σε A$144K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ANZ. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Junior Software Engineer
A$109K
A$109K
A$0
A$503.7
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
