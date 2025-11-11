Κατάλογος Εταιρειών
ANZ
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Μηχανικός Backend Λογισμικού

  • Australia

ANZ Μηχανικός Backend Λογισμικού Μισθοί στη Australia

Η αποζημίωση Μηχανικός Backend Λογισμικού in Australia στην ANZ κυμαίνεται από A$109K ανά year για Junior Software Engineer έως A$187K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Australia ανέρχεται σε A$135K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ANZ. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Junior Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
A$109K
A$108K
A$0
A$865.2
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ANZ?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Backend Λογισμικού στην ANZ in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$187,636. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ANZ για τον ρόλο Μηχανικός Backend Λογισμικού in Australia είναι A$133,740.

