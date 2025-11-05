Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην ANZ ανέρχεται σε $100K ανά year για Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $100K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ANZ. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου