  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • United States

ANZ Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη United States

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην ANZ ανέρχεται σε $100K ανά year για Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $100K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ANZ. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ANZ?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Συστημάτων

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ANZ in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $102,599. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ANZ για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $100,000.

