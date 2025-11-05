Κατάλογος Εταιρειών
ANZ Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην ANZ κυμαίνεται από ₹1.8M ανά year για Junior Software Engineer έως ₹3.46M ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹1.79M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ANZ. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ANZ in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,964,234. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ANZ για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru είναι ₹1,788,521.

