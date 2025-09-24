Κατάλογος Εταιρειών
Antibacterial Resistance Leadership Group
Antibacterial Resistance Leadership Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Antibacterial Resistance Leadership Group κυμαίνεται από $104K έως $145K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Antibacterial Resistance Leadership Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$113K - $136K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$104K$113K$136K$145K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συμβάλλετε
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Antibacterial Resistance Leadership Group in United States sits at a yearly total compensation of $145,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Antibacterial Resistance Leadership Group for the Μηχανικός Λογισμικού role in United States is $103,750.

