Anti-Defamation League Επενδυτικός Τραπεζίτης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επενδυτικός Τραπεζίτης in Saudi Arabia στην Anti-Defamation League κυμαίνεται από SAR 249K έως SAR 354K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Anti-Defamation League. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτικός Τραπεζίτης στην Anti-Defamation League in Saudi Arabia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SAR 354,456. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Anti-Defamation League για τον ρόλο Επενδυτικός Τραπεζίτης in Saudi Arabia είναι SAR 249,320.

