Anthology Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anthology κυμαίνεται από $15,075 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σύμβουλος Διαχείρισης στο χαμηλότερο άκρο έως $179,598 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anthology . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025