Κατάλογος Εταιρειών
Anthology
Anthology Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anthology κυμαίνεται από $15,075 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σύμβουλος Διαχείρισης στο χαμηλότερο άκρο έως $179,598 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anthology. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$74.6K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$15.1K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$87.4K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$70.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$180K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Anthology is Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,598. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthology is $81,030.

