Κατάλογος Εταιρειών
Anthem
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Anthem Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anthem κυμαίνεται από $84,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $208,740 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anthem. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $117K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$209K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $145K
Οικονομικός Αναλυτής
$88.4K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$84.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$136K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $148K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$159K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en Anthem es Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,740. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Anthem es $140,338.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Anthem

Σχετικές Εταιρείες

  • Johnson & Johnson
  • Optum
  • NRC Health
  • HCA Healthcare
  • Abbott
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι