Anthem Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anthem κυμαίνεται από $84,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $208,740 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anthem . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025