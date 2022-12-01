Anta Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anta κυμαίνεται από $62,356 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Μόδας στο χαμηλότερο άκρο έως $133,718 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anta . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025