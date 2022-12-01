Κατάλογος Εταιρειών
Anta
Anta Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anta κυμαίνεται από $62,356 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Μόδας στο χαμηλότερο άκρο έως $133,718 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anta. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Σχεδιαστής Μόδας
$62.4K
Ανθρώπινοι Πόροι
$109K
Μηχανικός Λογισμικού
$109K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$134K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$82.9K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Άλλοι Πόροι