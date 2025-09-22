Κατάλογος Εταιρειών
Ant Group
Ant Group Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in China στην Ant Group κυμαίνεται από CN¥324K έως CN¥460K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ant Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CN¥368K - CN¥436K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CN¥324KCN¥368KCN¥436KCN¥460K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CN¥1.15M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ant Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στην Ant Group in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥460,129. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ant Group για τον ρόλο Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in China είναι CN¥324,091.

Άλλοι Πόροι