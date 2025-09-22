Κατάλογος Εταιρειών
Ant Group
Ant Group Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in Singapore στην Ant Group κυμαίνεται από SGD 241K έως SGD 337K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ant Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 262K - SGD 317K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 241KSGD 262KSGD 317KSGD 337K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

SGD 210K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην Ant Group in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 337,127. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ant Group για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in Singapore είναι SGD 241,220.

