Κατάλογος Εταιρειών
Ant Group
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Ant Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ant Group κυμαίνεται από $54,398 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $220,743 για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ant Group. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $69.5K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $87.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$56K
Επιστήμονας Δεδομένων
$90.6K
Μάρκετινγκ
$121K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$167K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$80.4K
Διαχειριστής Έργου
$54.4K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$146K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Ant Group is Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $220,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group is $89,118.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Ant Group

Σχετικές Εταιρείες

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι