Ant Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ant Group κυμαίνεται από $54,398 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $220,743 για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ant Group . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025