Ansys Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Spain

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Spain στην Ansys κυμαίνεται από €45.7K ανά year για P2 έως €70.5K ανά year για P3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Spain ανέρχεται σε €61.1K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 Software Engineer 1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.5K €55.4K €12.3K €2.9K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Ansys ?

