Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Ansys κυμαίνεται από $137K ανά year για P2 έως $156K ανά year για P3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $154K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
