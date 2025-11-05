Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Ansys κυμαίνεται από ₹1.93M ανά year για P1 έως ₹3.9M ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.37M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
₹1.93M
₹1.72M
₹155K
₹59.4K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹284K
₹225K
P3
₹3.95M
₹3.05M
₹801K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.24M
₹481K
₹186K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
