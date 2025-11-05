Ansys Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Canada

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην Ansys κυμαίνεται από CA$79.7K ανά year για P1 έως CA$117K ανά year για P3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$108K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 Software Engineer 1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) CA$79.7K CA$76.5K CA$0 CA$3.2K P2 Software Engineer 2 CA$112K CA$97.9K CA$8.2K CA$6.2K P3 Senior Software Engineer CA$117K CA$105K CA$8.9K CA$3.6K P4 Lead Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Ansys ?

