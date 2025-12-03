Ansys Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Η αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in United States στην Ansys ανέρχεται σε $99K ανά year για P2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση $100K - $114K United States Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος $87.5K $100K $114K $127K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $99K $84K $10K $5K P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Ansys ?

