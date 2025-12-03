Η αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in United States στην Ansys ανέρχεται σε $99K ανά year για P2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
