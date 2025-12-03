Κατάλογος Εταιρειών
Ansys
Ansys Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Η αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in United States στην Ansys ανέρχεται σε $99K ανά year για P2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$100K - $114K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$87.5K$100K$114K$127K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Ansys in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $127,440. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ansys για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in United States είναι $87,480.

