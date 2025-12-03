Ansys Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in United States στην Ansys ανέρχεται σε $209K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέσος Μισθός Ansys Lead Application Engineer San Jose, CA Σύνολο ανά έτος $209K Επίπεδο hidden Βάση $180K Stock (/yr) $10K Μπόνους $19K Έτη στην εταιρεία 2-4 Έτη Έτη εμπειρίας 11+ Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Ansys ?

