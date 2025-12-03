Κατάλογος Εταιρειών
Ansys
Ansys Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in United States στην Ansys κυμαίνεται από $142K έως $207K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ansys. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$163K - $186K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$142K$163K$186K$207K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Ansys, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Ansys in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $206,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ansys για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in United States είναι $141,750.

Άλλοι Πόροι

