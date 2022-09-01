Ansira Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ansira κυμαίνεται από $56,218 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $117,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ansira . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025