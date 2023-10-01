Κατάλογος Εταιρειών
Anritsu
Anritsu Μισθοί

Το εύρος μισθών της Anritsu κυμαίνεται από $25,853 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $172,860 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Anritsu. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$95.5K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$55.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$173K

Διαχειριστής Έργου
$171K
Πωλήσεις
$25.9K
Μηχανικός Πωλήσεων
$34K
Μηχανικός Λογισμικού
$50K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Anritsu is Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,860. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anritsu is $55,885.

Άλλοι Πόροι