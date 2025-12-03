Κατάλογος Εταιρειών
Anonyome Labs
Anonyome Labs Γραφίστας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Γραφίστας in Russia στην Anonyome Labs κυμαίνεται από RUB 738K έως RUB 1.07M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Anonyome Labs. Τελευταία ενημέρωση: 12/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$10.9K - $12.4K
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$9.5K$10.9K$12.4K$13.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Anonyome Labs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Γραφίστας στην Anonyome Labs in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 1,074,691. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Anonyome Labs για τον ρόλο Γραφίστας in Russia είναι RUB 737,711.

