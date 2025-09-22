Κατάλογος Εταιρειών
Anonos
Anonos Πολιτικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Πολιτικός Μηχανικός in Indonesia στην Anonos κυμαίνεται από IDR 104.73M έως IDR 143.38M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Anonos. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

IDR 113.46M - IDR 134.66M
Indonesia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
IDR 104.73MIDR 113.46MIDR 134.66MIDR 143.38M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

IDR 2.65B

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Anonos?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Πολιτικός Μηχανικός at Anonos in Indonesia sits at a yearly total compensation of IDR 143,383,971. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anonos for the Πολιτικός Μηχανικός role in Indonesia is IDR 104,732,639.

