Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in New York City Area στην Anheuser-Busch InBev ανέρχεται σε $410K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Anheuser-Busch InBev. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$410K
Επίπεδο
L4
Βάση
$245K
Stock (/yr)
$55K
Μπόνους
$110K
Έτη στην εταιρεία
5-10 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Anheuser-Busch InBev in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $1,070,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Anheuser-Busch InBev για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in New York City Area είναι $410,000.

