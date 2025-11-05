Κατάλογος Εταιρειών
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in New York City Area στην Anheuser-Busch InBev ανέρχεται σε $176K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Anheuser-Busch InBev. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Product Manager
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$176K
Επίπεδο
Band 5
Βάση
$156K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$20K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Anheuser-Busch InBev in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $240,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Anheuser-Busch InBev για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in New York City Area είναι $180,900.

