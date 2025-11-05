Κατάλογος Εταιρειών
Angi Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Denver And Boulder Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Denver And Boulder Area στην Angi κυμαίνεται από $143K ανά year για L1 έως $252K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Denver And Boulder Area ανέρχεται σε $183K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Angi. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Software Engineer 1(Αρχάριο Επίπεδο)
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
Software Engineer 2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
Senior Software Engineer 1
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
Senior Software Engineer 2
$252K
$203K
$34K
$15K
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Angi, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Angi in Greater Denver And Boulder Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $252,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Angi για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Denver And Boulder Area είναι $173,000.

Άλλοι Πόροι