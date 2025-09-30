Κατάλογος Εταιρειών
Angel One
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Mumbai Metropolitan Region

Angel One Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Mumbai Metropolitan Region

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Mumbai Metropolitan Region στην Angel One ανέρχεται σε ₹2.38M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Angel One. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.38M
Επίπεδο
SDE 1
Βάση
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹198K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Angel One?

₹13.95M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μηχανικός Λογισμικού Backend

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Angel One in Mumbai Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,199,029. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Angel One για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Mumbai Metropolitan Region είναι ₹2,282,121.

