Angel One Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Bengaluru στην Angel One ανέρχεται σε ₹6.8M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Angel One. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹6.8M
Επίπεδο
T3
Βάση
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹728K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
9 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Angel One?

₹13.95M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
