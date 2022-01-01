Anaplan Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Anaplan κυμαίνεται από $73,630 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $346,725 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Anaplan. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $168K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ανθρώπινοι Πόροι
Median $344K
Πωλήσεις
Median $250K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$262K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$98.5K
Επιτυχία Πελατών
$281K
Επιστήμονας Δεδομένων
$116K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$138K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$89.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$270K
Διαχειριστής Έργων
$154K
Προσελκυστής Προσωπικού
$73.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$347K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$239K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Anaplan, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

