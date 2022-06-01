Κατάλογος Εταιρειών
AmTrust Financial Μισθοί

Το εύρος μισθών της AmTrust Financial κυμαίνεται από $85,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $141,365 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AmTrust Financial. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$88.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$119K
Επιστήμονας Δεδομένων
$141K

Μηχανικός Λογισμικού
$85.4K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at AmTrust Financial is Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $141,365. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmTrust Financial is $103,800.

