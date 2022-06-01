AmTrust Financial Μισθοί

Το εύρος μισθών της AmTrust Financial κυμαίνεται από $85,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $141,365 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AmTrust Financial . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025