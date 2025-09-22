Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in United States στην Amperity κυμαίνεται από $147K έως $214K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amperity. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$169K - $192K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$147K$169K$192K$214K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Option

Στην Amperity, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Amperity in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $213,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Amperity για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in United States είναι $146,813.

