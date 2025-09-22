Κατάλογος Εταιρειών
Ampere Computing
Ampere Computing Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Ampere Computing κυμαίνεται από $170K ανά year για L6 έως $275K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $198K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ampere Computing. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L6
(Αρχάριο Επίπεδο)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Ampere Computing in United States sits at a yearly total compensation of $365,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ampere Computing for the Μηχανικός Λογισμικού role in United States is $204,000.

