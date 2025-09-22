Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Ampere Computing κυμαίνεται από $170K ανά year για L6 έως $275K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $198K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ampere Computing. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
