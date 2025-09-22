Κατάλογος Εταιρειών
Ampere Computing
Ampere Computing Διαχειριστής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Έργων in Taiwan στην Ampere Computing κυμαίνεται από NT$1.64M έως NT$2.24M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ampere Computing. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$1.77M - NT$2.11M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$1.64MNT$1.77MNT$2.11MNT$2.24M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

NT$5.06M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ampere Computing?

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Έργων at Ampere Computing in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,242,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ampere Computing for the Διαχειριστής Έργων role in Taiwan is NT$1,638,019.

Άλλοι Πόροι