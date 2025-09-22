Κατάλογος Εταιρειών
Ampere Computing
Ampere Computing Λογιστής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λογιστής in United States στην Ampere Computing κυμαίνεται από $157K έως $228K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ampere Computing. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$179K - $207K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$157K$179K$207K$228K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λογιστής στην Ampere Computing in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $228,480. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ampere Computing για τον ρόλο Λογιστής in United States είναι $157,440.

