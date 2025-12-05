Κατάλογος Εταιρειών
Amica Insurance Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in United States στην Amica Insurance κυμαίνεται από $98.4K έως $140K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amica Insurance. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$113K - $132K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$98.4K$113K$132K$140K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Amica Insurance in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $140,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Amica Insurance για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in United States είναι $98,400.

