Amgen
Amgen Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area στην Amgen κυμαίνεται από $108K ανά year για L3 έως $152K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ανέρχεται σε $129K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amgen. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
(Αρχάριο Επίπεδο)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

34%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Amgen, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (34.00% ετησίως)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $153,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Amgen για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area είναι $125,000.

