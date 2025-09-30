Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area στην Amgen κυμαίνεται από $108K ανά year για L3 έως $152K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ανέρχεται σε $129K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amgen. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
0%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
34%
ΕΤΟΣ 4
Στην Amgen, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
34% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (34.00% ετησίως)
