Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Los Angeles Area στην Amgen κυμαίνεται από $115K ανά year για L3 έως $275K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Los Angeles Area ανέρχεται σε $210K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amgen. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L3 ( Αρχάριο Επίπεδο ) $115K $97K $8.1K $9.5K L4 $145K $121K $8.4K $15.6K L5 $189K $149K $15.1K $24.3K L6 $270K $193K $28.2K $48.4K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 0 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 34 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Amgen, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 0 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 0.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.00 % ετησίως )

34 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 34.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Amgen ?

