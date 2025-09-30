Κατάλογος Εταιρειών
Amgen
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Los Angeles Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Los Angeles Area στην Amgen κυμαίνεται από $115K ανά year για L3 έως $275K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Los Angeles Area ανέρχεται σε $210K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amgen. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
(Αρχάριο Επίπεδο)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

34%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Amgen, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (34.00% ετησίως)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Μηχανικός Λογισμικού role in Greater Los Angeles Area is $192,500.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Amgen

Σχετικές Εταιρείες

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι