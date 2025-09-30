Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Los Angeles Area στην Amgen κυμαίνεται από $96.7K ανά year για L3 έως $218K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Los Angeles Area ανέρχεται σε $139K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amgen. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
34%
ΕΤΟΣ 4
Στην Amgen, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
34% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (34.00% ετησίως)