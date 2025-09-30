Κατάλογος Εταιρειών
Amgen
Amgen Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Los Angeles Area

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Los Angeles Area στην Amgen κυμαίνεται από $96.7K ανά year για L3 έως $218K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Los Angeles Area ανέρχεται σε $139K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Amgen. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

0%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

34%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Amgen, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 0% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (0.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (34.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $218,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Επιστήμονας Δεδομένων role in Greater Los Angeles Area is $143,000.

