Americold Μισθοί

Ο μισθός της Americold κυμαίνεται από $70,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $233,825 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Americold . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025