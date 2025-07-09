Americold Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Americold κυμαίνεται από $70,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $233,825 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Americold. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$234K
Μηχανικός Υλικού
$98K
Ανθρώπινοι Πόροι
$70.4K

Μηχανικός Λογισμικού
$128K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Americold είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $233,825. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Americold είναι $112,750.

Άλλοι Πόροι