American Tower Μισθοί

Ο μισθός της American Tower κυμαίνεται από $34,053 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $222,408 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της American Tower . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025