American Red Cross
American Red Cross Μισθοί

Ο μισθός της American Red Cross κυμαίνεται από $30,833 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $183,600 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της American Red Cross. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Διοικητικός Βοηθός
$59.7K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$126K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$30.8K

Αναλυτής Δεδομένων
$35.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$35.2K
Μάρκετινγκ
$184K
Διαχειριστής Προϊόντος
$131K
Διαχειριστής Έργων
$95.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$79.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην American Red Cross είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $183,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην American Red Cross είναι $79,600.

