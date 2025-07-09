Κατάλογος Εταιρειών
American Medical Association
American Medical Association Μισθοί

Ο μισθός της American Medical Association κυμαίνεται από $77,610 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $587,050 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της American Medical Association. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αναλυτής Δεδομένων
$77.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$85.4K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$81.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$249K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$587K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$139K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην American Medical Association είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $587,050. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην American Medical Association είναι $110,000.

