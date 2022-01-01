Κατάλογος Εταιρειών
American Family Insurance Μισθοί

Ο μισθός της American Family Insurance κυμαίνεται από $22,718 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της American Family Insurance. Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $127K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $102K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $152K
Αναλογιστής
$161K
Ανθρώπινοι Πόροι
$22.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$124K
Μάρκετινγκ
$121K
Πωλήσεις
$52.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$153K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$191K
Συχνές Ερωτήσεις

American Family Insurance年度總薪酬中位數為$127,000。

