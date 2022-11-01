American Civil Liberties Union Μισθοί

Ο μισθός της American Civil Liberties Union κυμαίνεται από $59,746 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πολιτικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $169,526 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της American Civil Liberties Union . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025